Луческу рассказал, что нужно делать "Динамо" для победы над "Брюгге" в матче ЛЕ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что его команда и "Брюгге" сформировали самую равную пару на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Во время предматчевой пресс-конференции наставник столичного клуба заявил, что его подопечным очень важно сохранять баланс между атакой и обороной и держать в уме агрессивный стиль, в котором играет бельгийский клуб.

"Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Румынский специалист сказал, что те потери из-за коронавируса, с которыми столкнулся бельгийский клуб, ничего не меняют в двухматчевом противостоянии между командами.

"Практически все команды прошли через такие моменты. Выбывали игроки, выбывали тренеры, поэтому каждый клуб держит в своем составе побольше игроков, чтобы заменить выбывших. Но это ничего не меняет в сущности и важности двухраундовой встречи", – подытожил Мистер.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение изменить время начала первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге".