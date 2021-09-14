Луческу оценил шансы "Динамо" в группе Лиги чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что его команда уступает всем трем соперникам по группе E в Лиге чемпионов. Об этом румынский специалист заявил, комментируя шансы своей команды в главном еврокубке.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" наставник киевлян рассказал, что ждет от подопечных меньше ошибок и больше ответственности. Именно это он подразумевал на пресс-конференции, когда говорил о том, что хочет, чтобы "Динамо" сделало шаг вперед.

"Готовы ли мы к тому, чтобы выйти из группы? Нет-нет-нет. Я сказал, что мы готовимся сделать шаг вперед. Мы не считаем себя фаворитами квартета. Мы отлично понимаем, что три команды превосходят нас по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в Лиге сильнейших. Когда я говорил о шаге вперед, то имел ввиду, что хочу, чтобы мои ребята более ответственно подходили ко всем моментам, обошлись без ошибок, которые были сделаны в прошлом году", – объяснил Луческу.

Видео дня

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" попало в одну группу с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем". Тогда подопечные румынского специалиста набрали 4 очка и вышли в Лигу Европы, где вылетели от "Вильярреала", который впоследствии выиграл турнир, в 1/8 финала.

В этот раз столичный клуб сыграет с "Барселоной", "Бенфикой" и "Баварией".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 14 сентября, киевский клуб начнет свой путь в Лиге чемпионов 2021/22 матчем против "Бенфики". Стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на этот поединок.