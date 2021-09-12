Где смотреть "Динамо" – "Бенфика": расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 14 сентября, проведет свой первый поединок в Лиге чемпионов сезона 2021/2022. Подопечные Мирчи Луческу сразятся с третьей командой Португалии - лиссабонской "Бенфикой".

Матч пройдет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры "Динамо" – "Бенфика".

У тех из болельщиков, которые не смогут приехать в Киев на главный стадион Украины, есть возможность посмотреть матч в интернете. В прямом эфире игра будет доступна на канале Megogo Футбол 1, которая входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo, а также в пакет Воля-ТВ (подписка Pro Sport).

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Кроме того трансляция встречи запланирована российским вещателем "Матч! Футбол 2".

В своей истории "Динамо" и "Бенфика" встречались четыре раза. Единственная победа была добыта в ноябре 1991, когда "бело-синими" руководил Анатолий Пузач. Затем в 1992 году в Лиссабоне киевлян разгромили 5:0.

В 2016-м при Реброве "бело-синие" уступили дома 0:2 и 0:1 в гостях. Жуниор Мораес в той встрече не забил пенальти.

Напомним, что перед стартом в Лиге чемпионов "Динамо" потеряло своего легионера.