Луческу оценил игру "Динамо", дав обещание

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя поражение от "Вильярреала" (0:2), отметил большой опыт у испанской команды.

Румынский наставник сакцентировал внимание не то, что у соперников "бело-синих" есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня.

"Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают. "Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты", – цитирует Мистера пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Несмотря на неудачу в этом году, Луческу пообещал, что в следующем будет иначе.

"У "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен", – отметил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги Европы и вылетели из турнира, Украина потеряла прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23.