Луческу обратился к футболистам сборной Украины с неприятной просьбой – СМИ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу попросил игроков киевской команды, которые в составе сборной Украины принимали участие на чемпионате Европы-2020, сократить отпуск и вернуться на 2-3 дня раньше, сообщает Meta-ratings. Изначально по окончании чемпионата Европы динамовские сборники должны были получить 12 дней отдыха.

Ожидается, что динамовские футболисты сборной Украины начнут пребывать на сбор команды в Швейцарию 12-13 июля.

На турнире выступали Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Денис Попов, а также Артем Беседин, который покинул расположение сборной из-за травмы после матча с Нидерландами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний матч на Евро-2020 игроки из Украины сыграли против Англии 3 июля.

Матч 1/4 финала на "Уэмбли" завершился со счетом 4:0.

Отметим. что матч за Суперкубок Украины, который традиционно проходит перед стартом украинской Премьер-лиги (УПЛ) был перенесен.

В этом году главная битва украинского футбола пройдет не 24 июля, а 22 сентября.