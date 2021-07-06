Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" официально перенесен

Матч за Суперкубок Украины, который традиционно проходит перед стартом украинской Премьер-лиги (УПЛ), в этом году состоится не 24 июля, а 22 сентября. Местом проведения поединка "Динамо" – "Шахтер" останется киевский НСК "Олимпийский".

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, все билеты, уже купленные болельщиками, будут действительными. Такое решение было принято из-за больших нагрузок, с которыми столкнулись футболисты двух украинских грандов во время Евро-2020, и отсутствия большого количества времени на восстановление.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Динамо" выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. "Горняки" стали соперниками киевлян в борьбе за последний трофей, поскольку закончили УПЛ 2020/21 на второй позиции.

Видео дня

В августе 2020-го подопечные Мирчи Луческу, который тогда только возглавил столичный клуб, обыграли своих извечных соперников со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/22. Первая встреча "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате запланирована на 10-й тур.