Луческу может "уволить" Каштру, – журналист

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Луиш Каштру

Известный украинский журналист Михаил Спиваковский уверен, что если "Шахтер" проиграет чемпионство Украины "Динамо" Мирчи Луческу, то это станет причиной увольнения главного тренера Луиша Каштру.

В эфире нового выпуска "ТаТоТаке" , ведущий заявил, что разгром в Лиге Европы от "Ромы", которую тренирует Паулу Фонсека, уже стал полупричиной для руководства "горняков" расстаться с португальцем.

"Думаю, Паулу Фонсека поставил подпись под увольнением Каштру. И на этой "бумаге" должна появиться еще вторая подпись, для того, чтобы всё это свершилось. Это подпись Мирчи Луческу. Будет весьма символично, если Каштру уволят два бывших тренера "Шахтера", – сказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" завершился крупным поражением украинского клуба (3:0).

Позже главный тренер чемпионов Украины Луиш Каштру признался, что судьбу встречи решили 4 минуты во втором тайме

В своем комментарии известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло заявил, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов не оставит без последствий это поражение.

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