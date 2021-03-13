Менеджер о разгроме "Шахтера": Ахметов начнет принимать меры

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов не оставит без последствий крупное поражение его клуба в Лиге Европы.

Заховайло у себя в Facebook признался, что ожидал от украинских футболистов более достойной игры.

"На мой взгляд, в мастерстве они точно не уступали итальянцам, но это мнение у меня было перед игрой. Сложилось впечатление, что игрокам "Шахтера" не очень-то хотелось напрягаться. А, как известно, сытый кот мышей не ловит. На поле было всего два украинца, это так... для заметки. Что-то мне подсказывает, что Ахметов начнет принимать меры", – написал Заховайло.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" завершился крупным поражением украинского клуба (3:0).

Позже главный тренер чемпионов Украины Луиш Каштру признался, что судьбу встречи решили 4 минуты во втором тайме.