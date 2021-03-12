Каштру прокомментировал разгром "Шахтера" в Лиге Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, признался, что судьбу первого матча плей-офф Лиги Европы с "Ромой" решили 4 минуты во втором тайме.

По словам португальца, до этого шла равная и сбалансированная игра.

"У нас были моменты во втором тайме. Мы начали доминировать, были ситуации, чтобы забить гол, но "Рома" "убила" игру за 4 минуты. Что случилось? Мы пропустили гол с углового, и пропустили еще один мяч. Вроде бы арбитр должен был дать свисток, команда отключилась в этот момент, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Несправедливый результат. Мы хотели контролировать игру с мячом. Мы хотели забить здесь. Старались проводить контратаки. В принципе игра была под контролем. Стратегически команда показала себя", – заявил португалец в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" завершился крупным поражением украинского клуба (3:0).