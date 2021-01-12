Луческу: матчи с "Шахтером" – все равно, что бороться с самим собой

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что ему очень непросто дается противостояние с донецким "Шахтером".

Он сравнил эту ситуацию с борьбой с самим собой, потому что всегда серьезно настраивается на работу в той или иной команде. Румынский специалист также отметил, что его сыну Развану проще справляться с подобными ситуациями.

"Конечно, матчи с "Шахтером" – это очень тяжело, это все равно, что бороться с самим собой. Я сказал себе, что куда бы я не шел, я буду работать так, будто я в этом клубе уже 100 лет. Развану легче в этом плане, а мне – нет", – рассказал Луческу в интервью изданию Playsport.ro.

Напомним, что Мирча возглавлял "горняков" в 2004-2016 годах. За это время он выиграл восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков и семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

Летом 2020 года Луческу был назначен наставником "Динамо" и уже успел дважды сыграть против "Шахтера". Румынский специалист привел киевлян к победе в Суперкубке, а затем разгромно уступил донецкому клубу в украинской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео того, как Луческу на самом деле управляет "Динамо".