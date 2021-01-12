Луческу: матчі з "Шахтарем" – все одно, що боротися з самим собою

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що йому дуже непросто дається протистояння з донецьким "Шахтарем".

Він порівняв цю ситуацію з боротьбою із самим собою, тому що завжди серйозно налаштовується на роботу в тій чи іншій команді. Румунський фахівець також зазначив, що його синові Развану простіше впоратися з такими ситуаціями.

"Звичайно, матчі з "Шахтарем" – це дуже важко, це все одно, що боротися з самим собою. Я сказав собі, що куди б я не йшов, я буду працювати так, ніби я в цьому клубі вже 100 років. Развану легше в цьому плані, а мені – ні", – розповів Луческу в інтерв'ю виданню Playsport.ro.

Нагадаємо, що Мірча очолював "гірників" у 2004-2016 роках. За цей час він виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків і сім Суперкубків країни, а також Кубок УЄФА.

Влітку 2020 року Луческу був призначений наставником "Динамо" і вже встиг двічі зіграти проти "Шахтаря". Румунський фахівець привів киян до перемоги в Суперкубку, а потім розгромно поступився донецькому клубу в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео того, як Луческу насправді керує "Динамо".