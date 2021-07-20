Луческу досрочно отправит со сборов в Киев шестерых футболистов "Динамо" – СМИ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу досрочно принял решение о судьбе шестерых футболистов команды и отправит их в Киев, не дожидаясь окончания подготовки к новому сезону. Киевляне сейчас находятся на тренировочном сборе в Швейцарии.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, двое из них – украинский нападающий Владислав Супряга и нигерийский фланговый форвард Бенито. Имена остальных игроков, которые не впечатлили румынского специалиста, не называются.

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21 июля "Динамо" переедет из Швейцарии в Австрию, где проведет заключительный мини-сбор перед стартом нового сезона. На 23 июля у киевлян запланирован спарринг против немецкого "Униона", который выступает в местной Бундеслиге, а на 26-е – контрольный поединок против действующего победителя Лиги Европы "Вильярреала".

После этого подопечные Луческу вернутся в столицу Украины и продолжат тренировки на базе в Конча-Заспе.

Напомним, что "Динамо" начнет сезон в украинской Премьер-лиге не с первого тура, который пройдет 23-26 июля, а со второго, поскольку донецкий "Олимпик" снялся с УПЛ, а его место занял "Минай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевляне подписали двух новичков. Сначала их состав пополнил Денис Антюх из "Колоса", а затем – Илья Шкурин из московского ЦСКА.