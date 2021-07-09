"Динамо" официально подписало игрока московского клуба, которого Лукашенко выгнал из сборной

"Динамо" объявило о переходе 21-летнего нападающего Ильи Шкурина, который принадлежит ЦСКА. Белорусский футболист пополнил состав команды на правах аренды.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, в соглашении с московским клубом есть пункт о праве выкупа игрока после окончания сезона 2021/22. В субботу, 10 июля, он отправится на второй тренировочный сбор "Динамо", который пройдет в Швейцарии.

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Шкурин является воспитанником "Витебска" и выступал в Беларуси за родной клуб, а затем за "Энергетик-БГУ". В 2019 году в составе вторых он стал лучшим бомбардиром местного чемпионата, забив 19 голов и оторвавшись от ближайшего преследователя на 5 результативных ударов.

В январе 2020-го Илья перешел в ЦСКА и с тех пор провел 19 матчей за москвичей во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча за "армейцев".

Отметим, что в августе 2020 года Шкурин стал героем новостных сюжетов, заявив, что не собирается возвращаться в Беларусь, пока у руля страны будет оставаться Александр Лукашенко. За это футболиста исключили из основного и молодежного составов национальной команды и лишили отсрочки по воинской службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка в летнее межсезонье.