"Динамо" объявило о подписании первого новичка в летнее межсезонье

Фланговый нападающий Денис Антюх подписал контракт с "Динамо". В минувшем сезоне он выступал за "Колос" из Ковалевки.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, соглашение с 23-летним украинским футболистом рассчитано на четыре года. Антюх поехал на первый тренировочный сбор киевлян и впечатлил главного тренера Мирчу Луческу, отличившись забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".

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В сезоне 2020/21 Денис провел 27 матчей за "Колос" во всех турнирах. Он отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а его стоимость по версии Transfermarkt составляет 600 тысяч евро. Выступая за клуб из Ковалевки с 2018-го, украинец успел дебютировать в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Антюх является воспитанником "Нефтяника" из Ахтырки. В системе этой команды он находился с 2010 по 2018 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам агента Луческу Аркадия Запорожану и журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3", вскоре "Динамо" объявит о переходе белорусского центрального нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.