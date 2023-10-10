'Ломают жизни российским детям': в РФ набросились на УЕФА из-за отказа от допуска сборніх U-17

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за отмены Европейским футбольным союзом (УЕФА) решения о возвращении в свои турниры юношеских сборных России. Она обвинила функционеров в том, что они "ломают жизни детей", цинично забыв о преступлениях ее страны против украинцев.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывшая фигуристка назвала негодяями руководителей УЕФА и потребовала, чтобы сборные России U-17 среди юношей и девушек смогли принимать участие в международных соревнованиях.

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"В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними – сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так?" – сказала Тарасова.

Напомним, после того, как УЕФА первоначально решил вернуть российских юношей в свои турниры, сразу 12 стран объявили бойкот представителям страны-агрессоркам.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА отменил свое решение о допуске сборных РФ U-17.

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