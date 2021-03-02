Ломаченко назвал трусами своих соперников: спортивные итоги 1 марта

Отец британца Тайсона Фьюри Джон назвал единственный шанс Александра Усика победить Джо Джойса, а главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на выкрики в свой адрес во время матча УПЛ.

Кроме того, Василий Ломаченко едко высказался в адрес своих соперников.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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