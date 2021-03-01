Украинский футболист забил фантастический победный гол на последней минуте матча УПЛ. Видео

Украинский нападающий "Руха" Николай Кухаревич принес своей команде выездную победу над "Колосом" (2:1) в матче украинской Премьер-лиги, поразив ворота соперников невероятным дальним ударом.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте при счете 1:1 футболист получил мяч после вбрасывания из аута, ушел от двух оппонентов и нанес мощнейший удар в дальнюю "девятку" без шансов для голкипера. После этого отпраздновать гол с Кухаревичем прибежали голкипер и запасные игроки.

Отметим, что для "Руха" эта победа стала лишь второй в нынешнем сезоне. В 16 матчах львовяне набрали 13 очков и идут на 11-м месте из 14.

В нынешнем сезоне Кухаревич принял участие в 15 поединках УПЛ и забил 2 гола. В зимнее межсезонье ходили слухи, что украинский нападающий подпишет контракт с "Андерлехтом". Он якобы даже ездил на медосмотр в самый титулованный клуб Бельгии.

Его контракт с "Рухом" действует до конца 2024 года, а стоимость по версии Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник из "Аталанты" Руслан Малиновский забил победный гол в матче чемпионата Италии, исполнив роскошный удар.