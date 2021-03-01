Ломаченко – своим возможным соперникам: жду, когда вы, трусы, решитесь на бой со мной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Василий Ломаченко

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) обвинил в трусости своих соперников по дивизиону.

Непобедимый американский боксер Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) спросил, где сейчас наш соотечественник, намекнув на то, что Василий пропал с радаров после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец ответил, что хочет провести настоящий бой, а не обмениваться колкостями в Twitter.

Хэйни: Куда, черт возьми, делся Лома?

Ломаченко: Я здесь! Я жду, когда вы, трусы, решитесь на реальный бой со мной, а не на перепалку в Twitter.

Василий Ломаченко ответил Дэвину Хэйни

Напомним, что сам Василий пытался добиться реванша против Лопеса, но американец заявил, что не собирается давать нашему соотечественнику еще одну возможность стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее Ломаченко назвал соперника, с которым хотел бы подраться, если у него не получится организовать повторный бой с Теофимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, обидчик украинского боксера свой следующий поединок проведет против австралийца Джорджа Камбососа. То как, завершились переговоры между боксерами, ставит крест на надеждах Василия о реванше.

Теофимо ЛопесВасилий Ломаченко