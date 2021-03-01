Ломаченко – своим возможным соперникам: жду, когда вы, трусы, решитесь на бой со мной

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) обвинил в трусости своих соперников по дивизиону.

Непобедимый американский боксер Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) спросил, где сейчас наш соотечественник, намекнув на то, что Василий пропал с радаров после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец ответил, что хочет провести настоящий бой, а не обмениваться колкостями в Twitter.

Хэйни: Куда, черт возьми, делся Лома?

Ломаченко: Я здесь! Я жду, когда вы, трусы, решитесь на реальный бой со мной, а не на перепалку в Twitter.

Напомним, что сам Василий пытался добиться реванша против Лопеса, но американец заявил, что не собирается давать нашему соотечественнику еще одну возможность стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее Ломаченко назвал соперника, с которым хотел бы подраться, если у него не получится организовать повторный бой с Теофимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, обидчик украинского боксера свой следующий поединок проведет против австралийца Джорджа Камбососа. То как, завершились переговоры между боксерами, ставит крест на надеждах Василия о реванше.