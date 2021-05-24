Ломаченко уже не считает себя победителем боя с Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) больше не считает, что вышел победителем из противостояния с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Наш соотечественник проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в октябре минувшего года единогласным решением судей.

В интервью телеканалу ESPN Василий признался, что много раз пересматривал поединок. Кроме того, он отметил, что будет рад вернуться на ринг 26 июня в бою с Масаеши Накатани.

"Сейчас, после того, как я пересмотрел бой с Лопесом несколько раз, мое мнение, что там была ничья. Накатани – лучший выбор для меня. Я хочу сравнить себя с Лопесом. Когда они дрались с Накатани, у них был близкий бой. Это отличный оппонент для меня", – приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, ранее Василий жестко прошелся по судейству свого поединка против Лопеса. Украинец не раз подчеркивал, что выиграл его, а арбитров называл "заряженными".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал, что победа Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году была куплена за 700 тысяч долларов.