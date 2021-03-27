Логотип российского клуба сравнили с Путиным, пьющим водку в меховой шапке. Фотофакт

Авторитетный спортивный журнал FourFourTwo представил рейтинг 100 лучших логотипов футбольных клубов.

Российский футбольный клуб ЦСКА занял 32-е место, а авторы, пытаясь описать зображення, использовали сравнение с президентом РФ.

"Лого такой же русский, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке. Кириллица и квадратный вид знака ЦСКА были введены в 2003 году, а в 2008-м он был обновлен снова, чтобы быть больше, смелее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, а в 1923 году добавил красную звезду. С годами он эволюционировал и становился ярче, добавлялись новые элементы с венками из листьев, лентами и футбольным мячом в стиле 1970-х", – говорится в статье.

Победу в своеобразном хит-параде добыл "Мюнхен-1860" (Германия). Второе место занял шотландский "Абердин" (Шотландия). Замкнул тройку лучших "Милан" (Италия). Украинских клубов в рейтинге не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снимки новой игровой формы сборной России по футболу вызывали ужас у болельщиков.

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