Логотип російського клубу порівняли з Путіним, що п'є горілку в хутряній шапці. Фотофакт

Авторитетний спортивний журнал FourFourTwo представив рейтинг 100 найкращих логотипів футбольних клубів.

Російський футбольний клуб ЦСКА посiв 32-ге місце, а автори, намагаючись описати зображення, використовували порівняння з президентом РФ.

"Лого такий же російський, як Володимир Путін, який п'є горілку в хутряній шапці. Кирилиця й квадратний вид знака ЦСКА були введені в 2003 році, а в 2008-му він був оновлений знову, щоб бути більшим, сміливішим і яскравішим. ЦСКА починав як армійська команда з типово стриманим логотипом, а в 1923 році додав червону зірку. З роками він еволюціонував і ставав яскравішим, додавалися нові елементи з вінками з листя, стрічками і футбольним м'ячем у стилі 1970-х", – йдеться в статті.

Перемогу в своєрідному хіт-параді здобув "Мюнхен-1860" (Німеччина). Друге місце посів шотландський "Абердін" (Шотландія). Замкнув трійку найкращих "Мілан" (Італія). Українських клубів у рейтингу не було.

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