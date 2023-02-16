Лишение России очков в рейтинге УЕФА: появилось официальное заявление

Европейский футбольный союз (УЕФА) не лишал Россию баллов в таблице коэффициентов национальных ассоциаций, о которых было заявлено после отстранения команд из страны-агрессоров от сезона 2022/23. Нынешнее отсутствие очков в зачете РФ объясняется тем, что розыгрыши клубных турниров еще не завершены.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА. В организации подтвердили, что российские команды получат чуть более четырех баллов по итогам сезона – наименьшее количество очков, которые сумели добыть представители РФ за последние пять лет.

"В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, в результате чего ни один российский клуб не участвует в текущих клубных турнирах УЕФА сезона 2022/23, России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов. То есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для женской", – говорится в заявлении.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от УЕФА запретить на клубном и международном уровнях проводить товарищеские матчи с российскими клубами на сборах в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА ввел дополнительное наказание для России на фоне войны в Украине, лишив ее престижного турнира.

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