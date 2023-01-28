Украина обратилась с требованиями к ФИФА и УЕФА из-за России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от УЕФА и ФИФА запретить на клубном и международном уровнях проводить товарищеские матчи с российскими клубами на сборах в Турции. О такой инициативе рассказал глава пресс-службы УАФ Александр Глывинский.

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Европейские клубы могут проводить товарищеские матчи без разрешения УЕФА, а товарищеские матчи национальных сборных подпадают под юрисдикцию ФИФА.

"Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта. Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и ее компаньон Беларусь должны быть полностью изолированы", - цитирует Глывинского The Athletic.

Александр добавил, что украинские клубы решили не проводить матчи с клубами, которые играли товарищеские матчи с российскими клубами во время зимнего перерыва. В качестве примера он привел сербский клуб "Партизан Белград". Команда, которая недавно провела товарищеский матч против "Ахмат Грозный".

Так называемые "тренировочные сборы в теплую погоду" популярны среди команд по всей Европе, особенно с востока и севера континента, где зимы суровые, а в январе у лиг есть продолжительные зимние каникулы. Эти лагеря обычно включают товарищеские матчи против других команд, которые в это время находятся в том же месте.

Помимо "Воеводины" и "Ахмата" на территории отеля Sueno были и другие игры между российскими клубами и командами из стран-членов УЕФА, включая Сербию и Северную Македонию.

"Если не считать игр, в которые играют крупные транснациональные клубы, товарищеские матчи практически не контролируются", — говорит Стив Менари, автор книги "Дружелюбный бизнес". "В это время года в Турции проводится огромное количество матчей, но то, как находятся соперники, кажется случайным и зависит от прихотей в основном неконтролируемых агентов по матчу".

Эти матчи не нарушают никаких законов или правил УЕФА, но практика продолжения товарищеских матчей против российских клубов вызвала споры в Европе, поскольку армия Владимира Путина продолжает свою агрессивную войну.

В Европейский союз входят 27 государств-членов, а в УЕФА — 55. В настоящее время в него входят все балканские государства, а также несколько стран, которые когда-то были членами Советского Союза, включая Казахстан, Азербайджан, Россию и Беларусь. Несмотря на то, что Беларусь является ближайшим союзником Путина в войне с Украиной , страна не сталкивается с подобными ограничениями УЕФА и будет участвовать в квалификации к Евро-2024.

В то время как многие страны-члены УЕФА более или менее едины в яростном противодействии российскому вторжению и поддержке украинской стороны в войне, ситуация становится более сложной в Восточной Европе, где страны имеют не только культурные и исторические связи с Россией, но и экономические. .

Сербия уже давно является близким союзником России, имеет глубокие исторические и культурные связи и поддерживает правительство Путина по многим вопросам. Однако страна также стремится к членству в ЕС.

У Турции также есть военные и экономические связи с Россией, несмотря на то, что она является твердым членом НАТО, военного альянса, возглавляемого США.

В конце прошлого года Российский футбольный союз (РФС) провел собрание, на котором обсуждался выход из УЕФА, чтобы попытаться вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Но идея встретила сопротивление в некоторых кругах. Затем РФС предложил УЕФА создать рабочую группу вместе с делегатами от ФИФА и Международного олимпийского комитета, поскольку он активизировал свои попытки вернуть свои клубы и международные команды в европейские соревнования.

В прошлом году российским теннисистам запретили участвовать на Wimbledon, но им разрешили участвовать в Открытом чемпионате Австралии в этом месяце в качестве индивидуальных спортсменов без национальной принадлежности.

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