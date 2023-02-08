''Нарушено решение'': УЕФА опустил Россию в рейтинге, оставив без баллов, и всполошил пропагандистские СМИ

Российский футбольный союз (РФС) был лишен баллов в таблице коэффициентов Европейского футбольного союза (УЕФА) за нынешний сезон. При этом ранее сообщалось, что командам из страны-агрессора начислят минимальный показатель, несмотря на отстранение от международных соревнований.

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Это следует из данных на официальном сайте УЕФА. После начала полномасштабного вторжения в Украину команды из России были исключены из всех турниров, а позже не допущены к новым розыгрышам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Исполком УЕФА 2 мая утвердил решение начислить России в сезоне 22/23 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных командами из РФ до этого в любом из последних пяти сезонов. Однако сейчас в таблице коэффициентов УЕФА значится прочерк. В итоге россияне опустились на 23-е место, что вызвало переполох в пропагандистских СМИ, которые уже пишут о "нарушении".

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от УЕФА запретить на клубном и международном уровнях проводить товарищеские матчи с российскими клубами на сборах в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА ввел дополнительное наказание для России на фоне войны в Украине, лишив ее престижного турнира.

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