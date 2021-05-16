Сапронов рассказал о запретах и правилах в сборной Украины по футболу

Известный украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов назвал некоторые правила проживания сборной Украины футболу в Superior Golf & Spa Resort в Харькове.

Подопечные Андрея Шевченко приехали на трехнедельный сбор в Харьков где буду готовиться к товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и Кипром (7 июня в Харькове).

"Рукопожатия – запрещены, контактов – минимум, дистанция – максимально возможная, каждые три дня антиковидные тесты и им, и нам (протокол УЕФА), съемки – только на улице, персонал "Супериора" – постоянный (ни менять, ни добавлять), "бессменный". Нужны тишина, уют, сервис, комфорт, уединение", – написал Сапронов в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил желание перейти на клубную работу. Наставник "желто-синих" отметил, что хотел бы тренировать итальянскую команду, а также заявил, что его мечта – тренировать "Милан".