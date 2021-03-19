Лидер "Динамо" оценил выступление клуба в нынешнем еврокубковом сезоне

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский после вылета от "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы признался, что остался доволен выступлением команды в нынешнем еврокубковом сезоне.

По словам полузащитника киевлян, клубу удалось показать лучший результат за последние три-четыре года и сыграть с грандами европейского футбола. Он также отметил, что теперь "Динамо" сможет сконцентрироваться на украинской Премьер-лиге и Кубке страны.

"На мой взгляд, в этом сезоне было одно из лучших наших выступлений в еврокубках за последние 3-4 года, потому что мы попали в Лигу чемпионов, встретились там с такими клубами, как "Барселона", "Ювентус". Не выиграли, но играли неплохо. Прошли дальше в Лиге Европы, обыграли "Брюгге". Этот еврокубковый сезон пошел всем нам только на пользу. Теперь мы сконцентрируемся на чемпионате и Кубке. Наверное, теперь будет больше времени на восстановление и подготовку к этим играм", – цитирует слова Буяльского официальный сайт киевлян.

Отметим, что Виталий был признан лучшим игроком столичного клуба в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло второй матч со счетом 0:2 и покинуло Лигу Европы. Наставник команды Мирча Луческу прокомментировал этот результат.