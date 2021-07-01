Леоненко сказал, кого нужно "убрать", чтобы Украина обыграла Англию на Евро-2020

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас работает экспертом, считает, что сборной Украины по силам обыграть Англию и выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок против родоначальников футбола состоится 3 июля в Риме.

В интервью официальному сайту телеканалов "Футбол 1/2/3" он поделился мнением, что для победы над британцами подопечным Андрея Шевченко нужно нейтрализовать Рахима Стерлинга. По словам Виктора, другие английские футболисты пока что играют не лучшим образом.

"Мы можем и Англию пройти, главное, нужно Стерлинга убрать, с ними будет проще чем со шведами. Шведы реально играют в футбол, а вот Англия пока мучается. Может, она действительно выдаст хороший матч, но там пока только Стерлинг играет, все. Главное не перегореть", – заявил Леоненко.

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Отметим, что в четырех матчах на Евро-2020 Англия отличилась четырьмя голами. Три из них на свой счет записал именно Стерлинг. Он забил победный мяч британцев в ворота Германии в поединке 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на матч Украины против родоначальников футбола, который пройдет в рамках четвертьфинала чемпионата Европы.