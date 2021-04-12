Леоненко объяснил, почему ждет победы "Динамо" в матче с "Шахтером" в УПЛ

Бывший футболист "Динамо" и по совместительству эксперт на телеканалах "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко признался, что ждет качественной игры киевлян в главном матче сезона украинской Премьер-лиги против "Шахтера".

В эфире программы "Великий футбол" он заявил, что столичный клуб должен побеждать, чтобы не провоцировать разговоры о якобы незаслуженном чемпионстве. Он также отметил, что даже поражение не станет большим ударом для "Динамо", поскольку в этом случае у них останется четыре очка преимущества над "горняками".

"Я думаю, что раздражения нет, потому что даже в случае победы "Шахтера" "Динамо" все равно должно потерять очки где-то еще. Я жду качества и победы "Динамо", потому что опять будут разговоры о том, как они выиграли чемпионат, два раза уступив "Шахтеру" со счетом 0:3", – поделился своим мнением Леоненко.

Напомним, что в первом круге подопечные Мирчи Луческу разгромно уступили "горнякам" после удаления капитана Сергей Сидорчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" обыграло "Днепр-1", а "Шахтер" легко разобрался с "Мариуполем" в последнем туре УПЛ. Сейчас команды разделяет семь очков в таблице.