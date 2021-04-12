Леоненко пояснив, чому чекає на перемогу "Динамо" в матчі з "Шахтарем" в УПЛ

Колишній футболіст "Динамо" і за сумісництвом експерт на телеканалах "Футбол 1/2/3" Віктор Леоненко зізнався, що чекає на якісну гри киян у головному матчі сезону української Прем'єр-ліги проти "Шахтаря".

В ефірі програми "Великий футбол" він заявив, що столичний клуб має перемагати, щоб не провокувати розмови про нібито незаслужене чемпіонство. Він також зазначив, що навіть поразка не стане великим ударом для "Динамо", оскільки в цьому випадку у них залишиться чотири очки переваги над "гірниками".

"Я думаю, що роздратування немає, тому що навіть у разі перемоги "Шахтаря" "Динамо" все одно має втратити очки десь ще. Я чекаю на якість і перемогу "Динамо", тому що знову будуть розмови про те, як вони виграли чемпіонат, два рази поступившись "Шахтарю" з рахунком 0:3", – поділився своєю думкою Леоненко.

Нагадаємо, що в першому колі підопічні Мірчі Луческу розгромно поступилися "гірникам" після видалення капітана Сергій Сидорчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" обіграло "Дніпро-1", а "Шахтар" легко розібрався з "Маріуполем" в останньому турі УПЛ. Зараз команди розділяє сім очок в таблиці.