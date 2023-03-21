Легионер из АПЛ покинул сборной Украины и не сыграет с Англией

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный покинул расположение сборной Украины и не примет участие в поединке против команды Англии. 20-летний легионер АПЛ не смог полностью оправиться от травмы и вынужден продолжить реабилитацию.

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Накануне медицинский персонал "Борнмута" прибыл на сборы в Лондоне вместе с Ильей и после обсуждения ситуации с медиками сборной Украины, стороны решил дать игроку полноценно завершить процесс реабилитации. Киевлянин получил комбинированную травму связок голеностопа в конце января.

Как утверждается на сайте УАФ, Илья лечится уже восемь недель. В его восстановлении наблюдается положительная динамика, но нынешнее состояние не позволяет провести матч на высоком уровне.

Также под вопросом участие в поединке Андрея Ярмоленко. Форвард "Аль Айна" тренируется по индивидуальной программе. Решение о том, будет ли он играть на "Уэмбли", тренерский штаб примет позже.

Напомним, что Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч отборочный матч на ЧЕ-2024 Украина - Англия состоится 26 марта на "Уэмбли". Уже известны телеканалы, которые организуют прямую трансляцию.

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