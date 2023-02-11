Футболист сборной Украины, ушедший из ''Динамо'' за рекордную сумму, получил травму в Англии, не сыграв ни одного матча за новый клуб

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный не сможет дебютировать 11 февраля в английской Премьер-лиге из-за травмы, сообщает Daily Echo. 20-летний футболист сборной Украины пропустит субботний матч против "Ньюкасла", оказавшись вне заявки.

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Главный тренер "Борнмута" Гарри О’Нил заявил, что восстановление украинца будет проходит дольше, чем он рассчитывал.

"Как долго это продлиться, я не знаю. Он выглядит очень крепким мальчиком. Он горит желанием выйти на поле. У него небольшая проблема со ступней/лодыжкой. Так что, очевидно, что мы должны дождаться его выздоровления. Он не сможет нам помочь на выходных", - отметил О’Нил.

Забарный был одним из девяти игроков, не сыгравший 4 февраля в поединке "Брайтон" – "Борнмут" (1:0) из-за травмы.

Напомним, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро. Тренер "вишен" Гари О'Нил пришел в восторг от украинского футболиста.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

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