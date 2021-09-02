Легионер "Динамо" принес карликовой сборной победу в матче отбора на ЧМ-2022. Видео

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес принес Люксембургу минимальную победу над Азербайджаном в матче отбора на ЧМ-2022. Его команда на своем поле обыграла соперников со счетом 2:1.

Карликовая сборная открыла счет на 8-й минуте, а на 28-й в ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Родригес и уверенно реализовал приговор арбитра, несмотря на то, что голкипер угадал направление полета мяча.

Во втором тайме Азербайджан отыграл один гол, но на большее подопечных Джанни Де Бьязи не хватило.

На видео момент с голом Жерсона можно увидеть, начиная с 3:37.

Теперь в активе Люксембурга 6 очков после трех туров. Свое единственное поражение карликовая сборная потерпела в противостоянии с Португалией.

Видео дня

Азербайджан не набрал еще ни одного пункта, проиграв все три матча на старте квалификации.

Отметим, что для Родригеса этот гол стал уже восьмым в 37 поединках за Люксембург. Также на его счету одна результативная передача.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" решило отдать Жерсона в аренду. До лета 2022 года он будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Франции.