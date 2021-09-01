"Динамо" отдало ведущего легионера во французский клуб

Один из ключевых легионеров киевского "Динамо" Жерсон Родригес проведет остаток нынешнего сезона во французском "Труа". Клуб выступает в элитном дивизионе страны.

Об этом сообщается на официальном сайте киевлян. Нападающий из Люксембурга перешел в новую команду на правах аренды.

После трех туров Лиги 1 "Труа" замыкает турнирную таблицу с одним набранным очком. Отметим, что в летнее межсезонье в клуб из львовского "Руха" перешел украинец Николай Кухаревич, но перед закрытием трансферного окна нашего соотечественника отдали в аренду в бельгийский "Левен".

Что касается Жерсона, то эта аренда станет для него второй в "динамовской" карьере. В киевскую команду он перебрался летом 2019 года, но из-за систематических проблем с дисциплиной Родригеса отдали в чемпионат Турции, где нападающий выступал за "Анкарагюджю".

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В нынешнем сезоне игрок сборной Люксембурга принял участие в трех матчах "Динамо" в украинской Премьер-лиге. Результативными действиями в них ему отличиться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне официально объявили о подписании бразильского флангового нападающего Витиньо.