Бущан признался, что ему сказал Луческу после 1:7 от Франции

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан в интервью Youtube-каналу BurBuzz признался, что главный тренер киевлян Мирча Луческу поддержал его после исторического разгрома 1:7 от Франции.

По словам голкипера, эти слова очень повлияли на него.

"Мне позвонил Мистер через два дня и сказал: "Эта игра никак не повлияет на твое значение в команде". Это тоже свои импульсы дало. Думаю: "Скоро следующая игра. Пеплом посыпать голову? Что дальше?" Надо было выходить и доказывать, что ты можешь", – сказал Бущан.

Георгий считает, что в том матче просто не повезло, но даже пропустив семь голов он стал лучшим игроком в составе сборной Украины.

"Что-то такое невероятное. Дебют такой сумасшедший. Но реально я думал: "Что делать? На*ер оно мне все надо?" Наверное сутки я вообще не брал телефон в руки, не читал ни сообщения, ничего абсолютно. Пришел в себя на следующий день. Думаю: "Ну, бывает, ну что я могу сделать". По сути позалетало все, что могло залететь. Поставь кого угодно – он бы столько же пропустил", – подытожил Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 23 марта, Украина вновь встретится с Францией, но уже в рамках отбора на ЧМ-2022. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.