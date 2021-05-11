Легендарный Буффон объявил об уходе из "Ювентуса"

Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после окончания нынешнего сезона. Он еще не принял финальное решение о своем будущем.

В интервью изданию beIN Sports итальянский футболист заявил, что сделал для туринского клуба все, что было в его силах. По словам вратаря, он может продолжить карьеру в другой команде, если найдет дополнительную мотивацию.

"Мое будущее четко определено. Моя прекрасная и продолжительная карьера в "Ювентусе" закончится в этом году. Я или повешу бутсы на гвоздь, или найду команду, выступления за которую будут меня мотивировать. Мне кажется, что я сделал для "Ювентуса" все, что мог. Мы пришли к окончанию цикла", – цитирует слова Буффона издание Football Italia.

Напомним, что Джанлуиджи является воспитанником "Пармы", за взрослую команду которой он выступал в 1995-2001 годах. Перейдя после этого в "Ювентус", итальянец на многие сезоны стал одним из лидеров клуба. В 2018-19 годах голкипер выступал за ПСЖ, но затем снова вернулся в Турин, где боролся за место в "основе" с поляком Войцехом Щенсны.

Буффон провел 683 матча в составе "Ювентуса", пропустил 537 голов и отстоял 322 поединка "на ноль". Вместе с командой он выиграл 10 титулов итальянской Серии А, 4 Кубка и 6 Суперкубков страны и трижды доходил до финала Лиги чемпионов.

Также на его счет победа на чемпионате мира по футболу в 2006 году в составе национальной сборной и успешный сезон 1998/99 с "Пармой", по итогам которого его клуб выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" могут исключить из числа участников Серии А.