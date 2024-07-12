Легенда российского футбола пожаловался, что против РФ 'воюет вся Европа'

Легендарный полузащитник московского "Спартака" Егор Титов выдал эпичный бред о том, что против России "воюет вся Европа". Бывший футболист национальной сборной РФ, который после матча отбора Евро-2004 был дисквалифицирован на один год за употребление допинга, при этом восхитился приглашением во французский ПСЖ вратаря Матвея Сафонова.

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Об этом Титов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Шестикратный чемпион России отметил, что представители страны-агрессорки находятся "в тренде", так как за игроками якобы продолжают массово следить многие европейские клубы. Он добавил, что отстранение команд из РФ от международных турниров будет не раньше 2026 года.

"Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле. Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше. Трансфер Сафонова говорит о том, что российский футбол жив, за нами следят. Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают. Мы в тренде. Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось", – сказал Титов.

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