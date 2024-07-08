'Отвезите, пусть послушают': легенда сборной РФ цинично высказался об украинцах, побывав в Хатыни

Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин отметился невероятно циничным высказыванием о футболистах сборной Украины. Экс-игрок национальной команды РФ призвал привезти наших спортсменов в Хатынь, где установлен мемориальный комплекс в память о массовом уничтожении жителей деревни немецкими оккупантами в 1943 года.

Видео дня

Об этом Аршавин лицемерно заявил во время поездки в Беларусь, а соответствующее видео распространил российский так называемый журналист Сергей Егоров. Бывший футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" таким образом поддержал штампы кремлевской пропаганды о якобы нацистах в Украине.

"Мне напомнило нашу Пискаревку. Напомнило, как я в детстве ездил по музеям в Германии – концлагерям. И натолкнуло меня на мысль – в какую страну ни поедь, везде сжигали советских людей. И еще – современную сборную Украины сюда в Хатынь отвезите, просто послушают пускай", – сказал гражданин российского террористического государства.

Отметим, что в Хатыни были убиты 149 жителей деревни, в том числе 75 детей, которых нацисты обвинили в нападении на своих солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов продемонстрировал всю сущность жителей РФ, возмутившись обращением к себе на казахском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!