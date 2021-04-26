Легенда "Динамо" оценил чемпионство команды

Легендарный футболист "Динамо" Олег Гусев достаточно сдержанно отреагировал на завоевание командой чемпионства в игре с "Ингульцом" (5:0).

В комментарии клубной пресс-службе помощник Мирчи Луческу подчеркнул, что эмоции футболиста и тренера отличаются. Кроме того, он отметил, что динамовцы не обращали внимания на игру "Александрии" и "Шахтера", которая завершилась сенсационным поражением "горняков".

"Мы работали восемь месяцев, чтоб сейчас праздновать. И так совпало, что в мой день рождения. Тренерская работа это немного другое, поэтому ощущения несколько другие. Но радости похожие. Почему такой скованный? Это победа ребят. Они ее куют на футбольном поле. Они должны праздновать. Выйти на поле? Нет, уже не хочется. Уже время прошло. Главное – побольше таких матчей: 2:0, 15 минут и смотришь спокойно. Теперь у нас +13. Теплее становится. Самое главное, что мы выиграли. Не будем обращать внимания на соперника. Но приятно", – сказал Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" досрочно стало 16-кратным чемпионом Украины, разбив "Ингулец". Президент киевлян Игорь Суркис рассказал о сумме премиальных своим футболистам.