В России против знаменитого экс-футболиста сборной Украины возбудили дело за 'призыв к терроризму'

Следственный комитет Главного следственного управления Российской Федерации возбудил дело против полузащитника "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева, сообщает ТАСС. Расследование ведется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ - до 7 лет лишения свободы).

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26 и 27 августа российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине, применив 127 ракет и 109 ударных дронов. 30 августа Алиев у себя в Instagram разместил видео, на котором обратился к украинским военным.

"Как вы знаете, сегодня ночью, утром эта нечисть обстреляла всю нашу Украину. Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области: пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше и убивайте эту нечисть, убивайте мирное население так, как они делают с нашими женщинами, с нашими невинными детками. Самое главное вам желаю — здоровья, берегите себя. И нас украинцев не сломить! Слава Украине! Слава ЗСУ!" - сказал 39-летний экс-футболист.

31 августа Алиев отреагировал на то, что на него открыли дело в РФ, картинкой в Instagram.

"Петушня меня в розыск объявила", - написал Александр.

Как сообщил на пресс-конференции Владимир Зеленский во время последних обстрелов Украины Россия нанесла 230 ударов. Система защиты сработала, однако серьезных повреждений энергосистемы избежать не удалось.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 августа обезвредили 99 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Во время повторной российской атаки утром в понедельник сбили 102 ракеты.

Всего вследствие атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.

Координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Матиас Шмале отреагировал на комбинированную атаку РФ на Украину 26 августа, которая стала наиболее массированной за всю войну.

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