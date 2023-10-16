'Куда ты лупишь тот мяч?' Капитан сборной Украины рассказал о реакции на супергол Караваева в матче с Македонией

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко был шокирован голом Александра Караваева в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (2:0). Футболиста донецкого "Шахтера" очень сильно удивило решение динамовца пробить по воротам в одной из последних атак со сверхдальней дистанции.

В это Стекпаненко признался в интервью YouTube-каналу "Взбірна". По его словам, Караваев был, наверное, единственным, кто четко понимал, что его удар метров с 40 достигнет своей цели, ведь фланговый защитник сборной Украины четко видел, как голкипер македонцев элементарно потерял ворота.

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"Он, как Хесус Навас. Правда, он немного постарше, но он когда выходит, всегда совершает результативное действие. Если честно, я бежал из последних сил и думал "Куда ты бьешь?" У нас так хорошая атака и там уже нужно тянуть время... Я думаю, 95% тоже думало в этот момент: "Куда ты лупишь тот мяч?!" Так думали все, кроме Сани. Он разобрался, как маэстро. Мы его поздравили с этим классным и важным мячом", – сказал Степаненко.

Напомним, Караваев отличился на последней минуте игры с Северной Македонией и окончательно снял вопросы о победителе игры. В сети было опубликовано видео гола футболиста, снятое с идеального ракурса.

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