'Вы что, хотите как Месси?' Ребров не сдержался на пресс-конференции после матча с Северной Македонией. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров резко ответил на вопрос о недостаточном уровне Михаила Мудрика. У наставника "желто-синих" спросили о перспективах хавбека в национальной команде.

После фразы журналиста "В "Челси" у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите, тоже..." Сергей Станиславович не выдержал.

"Подождите, не я вижу, а вы видите. Вы так видите – я так не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас? Я считаю, что он шаг за шагом пытается играть лучше, а когда ты играешь в "Челси", это очень важно", – заявил Ребров.

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Главный тренер возмутился, как можно интересоваться "перспективами" игрока, который уже играет в "Челси".

"Я считаю, что у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была какая-то неудачная его игра. Он очень помогал команде. То, что он не забил — ну это иногда бывает такое, но он пытается, создает моменты", – отметил наставник.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в 7-м туре, добыв третью победу в отборе на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок на крупнейшем стадионе Чехии "Epet Арена" завершился со счетом 2:0.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и имел несколько великолепных моментов, чтобы забить гол.

На 88-й минуте его заменил Александр Караваев, который за оставшееся игровое время успел забить фантастический мяч с 40 метров.

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