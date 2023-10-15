Необычный ракурс. Появилось видео гениального гола Караваева 'от первого лица'

Сборная Украины по футболу победила Северную Македонию в матче квалификации на чемпионат европы-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0, а второй гол стал настоящим шедевром.

На последних секундах украинцы получили возможность провести контратаку. Мяч, на левом фланге получил Александр Караваев и распорядился этим мастерски.

Защитник "Динамо" увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и готовится перехватить передачу в центр. Наш игрок принял нестандартное решение, которое оказалось единственным правильным.

Видео дня

Александр мощным ударом с подкруткой метров с 40 отправил круглый снаряд четко в сетку.

Украинский болельщик с ником ivan_tafiy777 снял этот момент с трибун. Так как камеры в трансляции стояли с другой стороны, то это видео позволило полюбоваться голом 31-летнего уроженца Херсона с необычного ракурса, словно от первого лица.

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