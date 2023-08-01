Так называемый "глава федерации футбола" "днр" Павел Давыденко считает, что в интеграции "местного" "Шахтера" в футбол России нет ничего невозможного. В тоже время сепаратист признался, что точной ясности в этом вопросе нет, так как существует "много нюансов".

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"Есть спортивная составляющая и, в первую очередь, финансовая. Мы на саммите "Россия – Африка" встречались с представителями РФС. Обсуждали вопросы взаимодействия. Но нужно понимать, что вопрос включения "Шахтера" будет решаться на более высоком уровне, чем в региональном футбольном союзе. Вы сами видите, что крымские команды конкурентоспособны в первенстве России. Уровень их игры не уступает командам ФНЛ в своем дивизионе", - заявил Давыденко российским пропагандистам.

По мнению Давыденко, они готовы подождать столько, сколько нужно.

"На нашей территории идут боевые действия. Не могу назвать конкретную дату. Надеемся, что обязательно будем играть в российском первенстве. Крымчане ждали девять лет. Вы сами видите, какая сейчас ситуация. Мы готовы к любому развитию событий, – сказал "днр-овский чиновник".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин поделился розовыми мечтами о том, что донецкий "Шахтер" будет выступать в чемпионате России.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости "восстанавливать легендарный донецкий "Шахтер" в так называемой "ДНР".

Отметим, что российская Футбольная национальная лига включила во вторую лигу чемпионата России ПФК "Севастополь".

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