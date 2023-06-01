Что скажет УЕФА? Россия включила клуб из Крыма в свой чемпионат

ФК "Севастополь" сможет стартовать в новом розыгрыше второго дивизиона чемпионата России по футболу. Клуб получил соответствующий аттестат от Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и будет включен в состав участников нового сезона в турнире.

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Об этом говорится на сайте второй лиги чемпионата РФ. "Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Среди получивших аттестат ФК "Севастополь", – отмечается в сообщении.

Это означает, что страна-агрессорка пошла на нарушение требований Европейского футбольного союза (УЕФА), который запретил ей включать команды из аннексированного полуострова в свой чемпионат. Однако, в РФ надеются обмануть УЕФА и не делать крымские клубы членами Российского футбольного союза (РФС), а лишь пригласить их для участие в первенстве.

"Если мы принимаем крымские клубы членами РФС, то, может быть, уже не будем в УЕФА. Но взять, например, крымские любительские и детские команды – они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России. У нас многие клубы не являются членами РФС. И участвуют в наших соревнованиях", – заявил в апреле генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС обвинил УЕФА в том, что европейская организация "слишком быстро" решила исключить команды из России из своих турниров после начала войны в Украине.

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