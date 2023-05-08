Вице-премьер России приехал на 'Донбасс Арену' и заявил, что необходимо 'восстанавливать донецкий 'Шахтер'

Вице-премьер-России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости "восстанавливать легендарный донецкий "Шахтер" в так называемой ДНР. Ответственный за спорт в кабмине страны-агрессорки чиновник размечтался о том, чтобы украинский клуб "вышел в финал российской Премьер-лиги и встретился с "Зенитом" на "Донбасс Арене".

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Об этом Чернышенко сказал во время посещения временно оккупированного Донецка и его главного футбольного стадиона, пишет сайт правительства России. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина продемонстрировал полное незнание правил, ведь финала чемпионата РФ не существует.

"Я знаю, что чемпионат "ДНР" стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет. Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена. Главное, чтобы донецкий "Шахтер" пробился через какое-то время в финал российской Премьер-лиги и встретился с "Зенитом" в финале на "Донбасс Арене", – сказал Чернышенко.

Ранее он выразил уверенность в том, что России "не нужна Олимпиада", на которую агрессоров допустят только под нейтральным флагом, а представителей силовых и военных структур отстранят.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") со словами россиянам "не для вас строилась, слизняки" показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" во временно оккупированном Донецке.

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