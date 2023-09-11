Круче звезды 'Реала': защитник сборной Украины возглавил престижный рейтинг

Защитник сборной Украины Илья Забарный возглавил список игроков, рожденных после 1 января 2002 года, которые провели наибольшее количество матчей в национальных сборных. 21-летний футболист "Борнмута" еще мог бы выступать за молодежную команду "сине-желтых", но уже имеет богатый опыт международных встреч.

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Поединок против англичан стал для Забарного 28-м вы составе украинской сборной, информирует X-аккаунт Football Talent Scout – Jacek Kulig. Любопытно, что за юношей и "молодежку" Илья провел в сумме девять поединков. 25 матчей на взрослом уровне в составе англичан сыграл звездный игрок мадридского "Реала" Джуд Беллингем.

Тройку замыкает Адам Гложек из леверкузенского "Байера", который уже сыграл 24 матча за сборную Чехии. В пятерку лучших также входят немец Джамал Мусиала (23 встречи), а также испанец Гави, хорват Йошко Гвардиол, словенец Беньямин Шешко и эстонец Карл Хейн (все – по 22).

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Перед матчем стадион во Вроцлаве фантастически исполнили гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. А британские болельщики освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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