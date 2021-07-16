Криштиану Роналду принял окончательное решение о своем будущем в "Ювентусе" – СМИ

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил руководству туринцев, что намерен доработать свой контракт с клубом. Его соглашение со "Старой синьорой" действует до лета 2022 года.

Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, португалец отправил клубу письмо, в котором заявил, что останется в команде. "Ювентус", я приезжаю и остаюсь", – написал футболист.

Также отмечается, что Криштиану может продлить контракт с "Юве" еще на один год. На этом настаивает его агент Жорже Мендеш.

Он должен вернуться в расположение туринцев 25 июля после того, как закончится его отпуск после Евро-2020. На чемпионате Европы его сборная дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии, а Роналду стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами.

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Напомним, что Криштиану перешел в "Ювентус" летом 2018 года после очередной победы в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом". За это время он выиграл два чемпионата Италии и Суперкубка и один Кубок страны.

В минувшем сезоне в 44 матчах за "Старую синьору" во всех турнирах португалец забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро в 36 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, его главный соперник Лионель Месси из "Барселоны" недавно стал свободным агентом. У него закончился контракт с каталонцами.