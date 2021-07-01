Месси перестал быть игроком "Барселоны"

У главной звезды "Барселоны" Лионеля Месси закончился контракт с клубом. С 1 июля аргентинец стал свободным агентом.

Его соглашение с "сине-гранатовыми" действовало до 30 июня 2021 года, а детали нового договора еще не утверждены. На официальном сайте команды нет никакой информации о будущем Месси.

Как сообщает издание Marca, президент "Барселоны" Жоан Лапорта пытался закрыть этот вопрос до истечения контракта с аргентинцем, но финансовые проблемы помешали клубу подписать новое соглашение с игроком.

Несмотря на это, ожидается, что Лионель вскоре продлит свое сотрудничество с "сине-гранатовыми".

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Напомним, что Месси попал в систему каталонцев в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду. С тех пор он принял участие в 778 матчах за клуб, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

Вместе с "Барселоной" аргентинец выиграл 4 Лиги чемпионов, 10 чемпионатов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Испании. Яркие выступления за клуб помогли ему стать шестикратным обладателем награды "Золотой мяч".

Как сообщал OBOZREVATEL, испанские СМИ назвали внушительную сумму, которую Лионель помог заработать "сине-гранатовым", начиная с 2017 года.