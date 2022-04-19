Криштиану Роналду не выйдет на матч из-за смертельной трагедии в своей семье

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет в матче 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля". Игра запланирована на 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

У 37-летнего Роналду накануне умер его новорожденный сын, в связи с чем официальный сайт МЮ" выпустил соответствующее заявление.

"Семья важнее всего, и Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно трудное время. Таким образом, мы можем подтвердить, что он не будет участвовать в поединке на "Энфилде" во вторник вечером, и мы подчеркиваем просьбу его семьи о конфиденциальности. Криштиану, мы все думаем о тебе и посылаем сил семье", – отмечается в тексте.

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Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Напомним, что Криштиану и его супруга ждали рождение двойни: мальчика и девочки. Девочка родилась здоровой. ​

​Отметим, что у футболиста есть четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина. ​

​Напомним, что 17 апреля Роналду установил рекорд мирового футбола. Капитан португальской сборной, забив три гола в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Норвича", показал лучший результат по хет-трикам среди действующих футболистов в мире. ​

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В октябре прошлого года Криштиану и его беременная невеста выложили фотографию, на которой присутствуют два скриншота с УЗИ с детскими эмбрионами.