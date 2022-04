Криштиану Роналду не выйдет на матч из-за смертельной трагедии в своей семье

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет в матче 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля". Игра запланирована на 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

У 37-летнего Роналду накануне умер его новорожденный сын, в связи с чем официальный сайт МЮ" выпустил соответствующее заявление.

"Семья важнее всего, и Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно трудное время. Таким образом, мы можем подтвердить, что он не будет участвовать в поединке на "Энфилде" во вторник вечером, и мы подчеркиваем просьбу его семьи о конфиденциальности. Криштиану, мы все думаем о тебе и посылаем сил семье", – отмечается в тексте.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi