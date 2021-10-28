Криштиану Роналду сделал неожиданное заявление, выложив фото с беременной подругой

Лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом в 5-й и 6-й разы. Португальский футболист у себя в Instagram опубликовал совместное фото со своей невестой Джорджиной Родригес, ошарашив всех подписчиков неожиданной новостью о ближайшем двойном пополнении в семье .

Кроме Криштиану и его беременной невесты, на фотографии присутствуют два скриншота с УЗИ с детскими эмбрионами.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", – говорится в подписи к кадру.

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Также 36-летний португалец выложил снимок в бассейне, где вместе со своими детьми держит пальцы значком "V", намекающим на скорое увеличение семьи.

Напомним, что у Роналду четверо детей. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери.

В 2016 году капитан сборной Португалии начал встречаться с 27-летней испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина.

В июне 2017 года у Роналду родились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес поразила свою 26-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись в бикини на роскошной яхте в Италии. Девушка выложила снимок в свой аккаунт, собрав за пару дней около 3 млн лайков.